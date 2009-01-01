Телеэтика: кто такой Уильям Говард Рассел?

Власти Великобритании влиять на прессу прямо не могли. Частью протестантского мировоззрения британцев было уважение к духу коммерции и частной собственности, а практически все периодические издания на Альбионе тогда были частными. И даже печатались в частных типографиях, поэтому повлиять на их содержание было затруднительно. В ход, конечно, шли разнообразные косвенные методы, вроде внеплановых проверок, но в целом пресса в Британии уже тогда была достаточно независимой.

Для самой прессы такая независимость означала в том числе и то, что власти в случае чего могли отказать журналистам в помощи, а все расходы ложились на плечи владельца издания. Издания находились в постоянной конкуренции между собой, что вынуждало журналистов все чаще идти на риск ради оперативности.

Именно в рамках этой гонки за тиражи и прибыль, газета The Times отправила своего корреспондента Уильяма Говарда Рассела на Крымскую войну.