Телеэтика: как не сойти с ума в эпоху постправды

Еще одним важным термином, который пришел вслед за постправдой, стала так называемая «нереальность» (unreality). Это новая концепция, которая во многом схожа с пропагандой или теорией заговоров, но куда глобальнее их. Самым простым определением этой концепции является расхожая фраза: «Если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов».Человек считает, что имеет целостную и сформированную картину мира. Если какие-то факты начинают мешать этой картине, то человек сам искривляет свою реальность так, чтобы они не мешали.

Например, с помощью все той же конспирологии. Отрицая одно объяснение каким-то событиям и явлениям как неудобное, человек вынужден прибегнуть к другому. Если он верит в то, что Россия не причастна к войне на Донбассе, то ему приходится самому себе объяснить факт разрушенных городов беспредельными бомбежками их украинской армией. А успехи украинской армии на фронте легко объясняются для человека тем, что на самом деле там давно воюют солдаты НАТО и американцы. Ведь он точно уверен, что украинцы не могли бы воевать сами, его в этом не нужно даже убеждать.