Телеэтика: как министр с журналом боролся, и что из этого вышло

Демонстрация из двадцати человек вряд ли сильно напугала министра Штрауса. В конце концов, это тоже могли быть советские шпионы. Хотя прецедент был неприятный. В 1962 году на проведение демонстраций в ФРГ по закону требовалось разрешение, несанкционированных митингов никто не проводил. Митинговать могли партии, профсоюзы, крупные общественные организации, но никак не простые немцы, которые просто посчитали что-то важным и принципиальным. И все же, двадцать человек – это слишком мало, посчитали в правительстве.

И ошиблись. Уже через несколько дней немцы вышли на улицы Брауншвейга, Гамбурга, Ганновера и других городов. Власть не успевала реагировать на протесты, информация о деле «Шпигеля» распространялась слишком быстро как для 60-х. Оппозиционные политики повели себя по-разному. Один из лидеров Социал-демократической партии Германии Герберт Венер даже пытался препятствовать распространению протестов, так как массовое протестное движение шло вразрез с его планами войти в коалицию с христианскими демократами, находившимися у власти. Но многие молодые либеральные политики постепенно присоединялись к митингующим.

Управляющий делами Свободной демократической партии Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия, либерал Вольфганг Деринг одним из первых пошел в атаку на министра Штрауса и весь кабинет канцлера Конрада Аденауэра. Он заявил, что ни о каких коалиционных и прочих соглашениях с властью не может быть и речи, пока «людям выносят приговор, прежде чем они вообще побывали в зале суда».