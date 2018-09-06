Телеэтика: что такое медиатизация и с чем ее едят

Во-первых, каждый второй читатель будет обязательно подозревать ваше СМИ в продажности. Во-вторых, вам действительно могут предложить продаться. В-третьих, вы можете согласиться. А в-четвертых, даже если вы откажетесь, любые ваши публикации будут восприниматься как, вне всякого сомнения, заангажированные в чью-то пользу.

Ситуация уже начала накаляться. Об этом говорит и набирающее обороты насилие в адрес работников СМИ, и недавний скандал в Верховной раде, когда депутат Олег Барна позволил себе послать «неудобного журналиста» на три всем известные буквы. Страшно даже представить, что нас ожидает зимой, когда предвыборная гонка наберет обороты. А нервозность общества дойдет до критической отметки.

Почему украинские журналисты все чаще оказываются в положении жертвы, как для политиков, так и для скептически настроенных читателей? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о таком термине, как «медиатизация».