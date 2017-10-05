Текст дня: Японская журналистка умерла от усталости

Японский общественный вещатель NHK опубликовал результаты расследования только спустя три года, поскольку родственники Миво Садо не хотели придавать их огласке. Но в компании приняли решение, что смерть Садо от переработки не может быть только частным случаем, так как условия труда повсеместно нарушаются во всех японских компаниях и новая общественная дискуссия должна повлиять на японское правительство.

Миво Садо в июне и июле 2013 года освещала выборы в Столичную ассамблею Токио и Палату советников. Она проработала 159 часов сверх нормы (то есть 28 дней по 12 часов каждый) и имела всего два выходных дня в последний месяц жизни. Через три дня после окончания выборов Садо умерла от хронической сердечной недостаточности.

Этот случай – один из многих в Японии. В японском языке есть даже специальное слово, обозначающее смерть от переработки – «кароси». К примеру, год назад 24-летняя сотрудница рекламного агентства Dentsu покончила с собой, после того как несколько месяцев подряд работала на 100 часов больше нормы.

"Каждый год в стране регистрируются сотни смертей, связанных с чрезмерной рабочей нагрузкой и стрессом: люди умирают от инсультов и инфарктов или совершают самоубийства. В 2015 году было зарегистрировано больше 2 тысяч суицидов, связанных с переработками. В октябре 2016 года японские власти сообщали, что каждый пятый работник находится в зоне риска (то есть перерабатывает на 80 часов в месяц или больше) и может умереть от переработок", – пишет Meduza.