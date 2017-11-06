Текст дня: Наша власть – это мы сами

Более ста лет тому назад в статье «Снова полоса безумия?» Петр Струве записал такие слова: "Всякая революция осуществляет гораздо меньше, чем она обещает. Это могут, это должны знать люди с историческим и политическим образованием". Мудрое, но очень холодное замечание. Если определять события в Украине последних лет революционными, замечание Струве касается и нас. Мы видим и другое, столь же очевидное: постепенно исчезают символы советского времени, но не сами ценностные структуры, не мыслительные конструкции советской поры. В этом смысле вакханалия разрушения памятников и переименований вполне соотносима с разрушением храмов чернью, поднявшейся на вседозволенности после 1917 года.

Может ли быть родиной идеология? Опыт жизни и смерти советской империи показал – не может. Несмотря на постоянную вынужденную коррекцию собственной истории и жестко привязанной к ней идеологии, СССР распался. Оставив гнилостный запах авторитаризма. Или стремления к нему. Не умея модернизировать экономические процессы, престарелые советские руководители надеялись сохранить умирающую империю, увеличив количество офицеров политической полиции – КГБ. Но и они, «вооруженный отряд коммунистической партии», не могли спасти прогнившую, слабеющую власть. Короткий период попыток Горбачева противостоять логике истории возможно описать и в такой сексологической формулировке: импотент может симулировать оргазм, но не способен испытать его.

Мы, украинцы, переживаем трудные времена. Уход из жизни Любомира Гузара обнажил глухую истину: в стране нет моральных авторитетов. Много, очень много умных, нравственно живущих людей… Но этого недостаточно. Не потому ли привычные к цинизму телевизионные журналисты легко и безрассудно предлагают нам в качестве моральных и политических мыслителей Семена Семенченко, Игоря Мосийчука, Илью Киву и прочих прежде преследовавшихся по уголовным делам «экспертов»? Вина ли в этом одних лишь журналистов? Все хуже, глубже. Элиту, настоящую элиту невозможно целенаправленно вырастить ни в высшей партийной школе времен КПСС, ни в политологическом отделении украинского университета. Элита появляется в ответ на соответствующий запрос общества. Не государства. Увы, только недоразвитое общество может терпеливо слушать абсурдные прозрения Зоряна Шкиряка и подобных ему словоохотливых «советников». Хочу процитировать именно здесь упокоившегося в Париже русского философа: "Пошлость приходит в восторг и исступление, когда находит саму себя, одаренную харизмой".

Очень давно, задолго до всех наших украинских революционных событий, великий Френсис Бэкон сформулировал: "Власть и государство всего лишь придатки справедливости. Если бы можно было осуществлять справедливость каким-то иным путем, то в них не было бы никакой нужды". Наше государство, так и не сумевшее стать стабильным и сильным, сегодня явно хиреет. Власть, углубленно, с упоением занимающаяся внутриклановыми интригами, вызывает у рядовых граждан нарастающее презрение.

Наша власть – это мы сами. Пока мы не научимся контролировать ее, она не изменится. Мы многому все еще не научились. Следует помнить: процесс обучения в школе всегда ограничен временем. Так же, как и процесс обучения в школе жизни.