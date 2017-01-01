Текст дня: что думают журналисты о фильме-расследовании об убийстве Павла Шеремета

По мнению опрошенных журналистов, «Слідство.інфо» провело колоссальную работу. Так, главный редактор «РБК-Украина» Валерий Калныш считает, что расследование журналистов дает основания подозревать в причастности к убийству украинские спецслужбы. И если это подтвердится, станет понятно, почему об официальном расследовании толком ничего не известно.

"То, что я увидела в фильме, не сравнится с теми «успехами», которые нам демонстрировала полиция. Но, возможно, я чего-то не знаю, и подробности расследования просто нельзя было разглашать – тайна следствия", - говорит журналист издания «Новое время» Кристина Бердинских. Журналистка также поражена молчанием после фильма руководства страны.

Шеф-редактор «Телекритики» Антон Онуфриенко прогнозирует, что если официальное следствие будет продвигаться так, как это было до сих пор, то журналистское расследование станет расследованием против самих же следователей.

"Почему полиция не захотела копать? Думаю, виной человеческий фактор. Дело в том, что Паша – не их человек, не человек из системы. Поэтому они не будут напрягаться – какие бы заявления о «деле чести» не делал Порошенко", - полагает журналист «Громадського» Богдан Кутепов. Он не исключает, что дальше, чем зашли журналисты, правоохранители "копать не будут".