Сюмар прогнозирует окончательное принятие закона о квотах на ТВ в апреле

Законопроект о введении квот на использование украинского языка на телевидении может быть принят во втором чтении через месяц.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом в кулуарах Верховной рады журналистам сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона.

"Уже через месяц мы попробуем выйти на второе чтение", - сказала она, добавив, что некоторые медиагруппы сначала были против введения квот на украинский язык, поэтому с ними велись переговоры.

Напомним, сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.