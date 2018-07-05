Свободу мемам: Европейский парламент проголосовал против скандальных поправок к закону об авторских правах

За принятие проголосовали 318 депутатов, против – 278, а 31 парламентарий воздержался.
Директива предлагала ужесточить законодательство, связанное с авторским правом. В частности, все крупные распространители контента обязаны были ввести предварительную фильтрацию материалов, а также ввести запрет на публикацию статей или картинок, защищенных авторским правом. В случае, если интернет-площадки решат публиковать такие материалы, они должны будут выплатить владельцу прав гонорар. Кроме того, платформы должны были взять на себя ответственность за материалы, загружаемые пользователями.
Нарушением авторских прав теоретически могло бы стать даже копирование картинок с мемами.
Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow— Francisco Gómez (@espectalll) July 5, 2018
В директиве не было множества важных для ее реализации пунктов. Например, не указывалось, как сайты будут фильтровать контент, какие материалы попадают под определение «защищенные авторским правом», а также можно ли будет интернет-площадкам копировать произведения классики литературы, делать скриншоты фильмов и даже вставлять части из произведений искусства в сниппеты без выплаты авторского гонорара.
Вчера Wikipedia приостановила работу в трех странах ЕС в знак протеста против нового закона об авторском праве. Когда пользователи Испании, Италии и Латвии заходили на страницу «Википедии», они видели пост с заглушкой и требованием к Европарламенту отказаться от введения нового закона.