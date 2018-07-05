Свободу мемам: Европейский парламент проголосовал против скандальных поправок к закону об авторских правах

Директива предлагала ужесточить законодательство, связанное с авторским правом. В частности, все крупные распространители контента обязаны были ввести предварительную фильтрацию материалов, а также ввести запрет на публикацию статей или картинок, защищенных авторским правом. В случае, если интернет-площадки решат публиковать такие материалы, они должны будут выплатить владельцу прав гонорар. Кроме того, платформы должны были взять на себя ответственность за материалы, загружаемые пользователями.

Нарушением авторских прав теоретически могло бы стать даже копирование картинок с мемами.