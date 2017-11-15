Свобода слова в мире упала до самого низкого уровня с 2006 года: Article 19

Свобода выражения мнения и распространения информации в мире упала до самого низкого уровня за последние десять лет, а журналистика становится все более опасной профессией. Это следует из докладабританской правозащитной организации Article 19 и международного исследовательского проекта Varieties of Democracy (V-Dem), пишет «Коммерсант».
Правозащитники проанализировали ситуацию в 172 странах мира в период с 2006 по 2016 год на основании 32 социальных и политических индикаторов, включая цензуру в интернете, преследование журналистов, равенство социальных классов, уровень коррупции и т.д.
В частности, за последние 10 лет усилилась цензура в интернете, значительная часть контента там "регулируется несколькими интернет-компаниями, чьи стандарты не отличаются прозрачностью". А правительства разных стран идут на беспрецедентные меры по подавлению голосов несогласных и акций протеста, в частности, некоммерческие организации включают в списки «иностранных агентов» со всеми вытекающими последствиями и ограничениями для их работы.
"Мы живем во времена, когда правительства по всему миру отступают от обязательств по соблюдению прав человека. Свобода слова зачастую становится первой жертвой: цензура во имя национальной безопасности, новые законы для защиты нас от оскорблений и беспрецедентная слежка за нашим частным общением", – говорится в докладе.
Наиболее значительные ухудшения со свободой слова и мнений Article 19 отмечает в Турции, которую организация называет «самой большой тюрьмой для журналистов в мире». По данным на апрель, в тюрьмах находятся 152 турецких журналиста. После прошлогодней попытки государственного переворота были закрыты более 170 СМИ (газеты, сайты, телеканалы, информационные агентства), уволены 2500 журналистов.
В числе наиболее неблагополучных стран также Бразилия, Бурунди, Египет, Венесуэла, Польша и Бангладеш. В целом в мире в прошлом году были убиты 79 журналистов, 259 журналистов были отправлены в тюрьмы.
Кроме того, в числе стран, где "усилилось подавление политических оппонентов физическими методами" правозащитники называет Турцию, Бурунди, Таиланд и Россию. И в этих же странах все больше подавляется гражданское общество.
Но есть и положительные изменения, и в числе тех стран, где они произошли, называются Тунис, Киргизия, Румыния, Непал и Шри-Ланка.