Свобода слова в мире упала до самого низкого уровня с 2006 года: Article 19

В частности, за последние 10 лет усилилась цензура в интернете, значительная часть контента там "регулируется несколькими интернет-компаниями, чьи стандарты не отличаются прозрачностью". А правительства разных стран идут на беспрецедентные меры по подавлению голосов несогласных и акций протеста, в частности, некоммерческие организации включают в списки «иностранных агентов» со всеми вытекающими последствиями и ограничениями для их работы.

"Мы живем во времена, когда правительства по всему миру отступают от обязательств по соблюдению прав человека. Свобода слова зачастую становится первой жертвой: цензура во имя национальной безопасности, новые законы для защиты нас от оскорблений и беспрецедентная слежка за нашим частным общением", – говорится в докладе.

Наиболее значительные ухудшения со свободой слова и мнений Article 19 отмечает в Турции, которую организация называет «самой большой тюрьмой для журналистов в мире». По данным на апрель, в тюрьмах находятся 152 турецких журналиста. После прошлогодней попытки государственного переворота были закрыты более 170 СМИ (газеты, сайты, телеканалы, информационные агентства), уволены 2500 журналистов.