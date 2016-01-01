Сущенко могут обменять на крымских дезертиров – адвокат

Адвокат журналиста «Укринформа» Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что посещение российским омбудсменом Татьяной Москальковой крымских дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова в николаевском СИЗО говорит о возможности обмена их на его подзащитного, сообщает «Укринформ».

"Мы с Романом положительно оцениваем тот факт, что российский омбудсмен Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух военнослужащих, крымских дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова. Это дает некий вариант обмена. Не знаю, в каком соотношении: один к двум, один на одного, два на два и т.д. Пока что важен сам факт посещения и наличие некоего варианта", - сказал адвокат.

Кроме того, Фейгин сообщил, что Роману Сущенко назначили психолого-психиатрическую экспертизу. "В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Скорее всего сразу после новогодних праздников. Вряд ли она будет проводиться стационарно, скорее всего - амбулаторно. Придут специалисты, поговорят с Романом. Это рутинная процедура, три месяца экспертизы не было, и вот ее проводят", - отметил он.



