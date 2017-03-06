ТЕЛЕКРИТИКА

Судью, запретившего Нацсовету выносить решение по лицензии «Радио Вести», накажут

Общество

Вчера, 18 октября, третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дело, открытое в отношении судьи Франковского районного суда Львова Василия Масендича, принимавшего решения по делу «Радио вести», по жалобе Нацсовета по телевидению и радиовещанию и народного депутата Сергея Высоцкого.

Как сообщает пресс-служба регулятора, основанием для подачи жалобы стало вынесение этим судьей 15 февраля постановления по обеспечению иска некой Надежды Бондаревой к киевской телерадиокомпании «Дивосвіт» (позывные «Вести.Радио»), которым Нацсовету запрещено принимать решение относительно продления срока действия лицензии на вещание этой компании.

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По мнению регулятора, приняв такое решение, судьей превысил свои полномочия, поскольку вмешался в полномочия Нацсовета.

Рассмотрев дело, дисциплинарная палата признала необходимость привлечения Василия Масендича к дисциплинарной ответственности и внесения представления в Высший совет правосудия о его увольнении.

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Напомним, в феврале Франковский райсуд Львова рассмотрел иск местной жительницы о том, что контент радиостанции нарушает ее гражданские права, и она требует компенсацию в размере 53 тыс. грн. В связи с чем суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии.

Однако в начале марта регулятор все же принял решение не продлевать «Радио Вести» лицензию на вещание в Киеве.

Фото: Facebook Сергея Высоцкого

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