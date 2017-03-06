Судью, запретившего Нацсовету выносить решение по лицензии «Радио Вести», накажут

Вчера, 18 октября, третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дело, открытое в отношении судьи Франковского районного суда Львова Василия Масендича, принимавшего решения по делу «Радио вести», по жалобе Нацсовета по телевидению и радиовещанию и народного депутата Сергея Высоцкого.
Как сообщает пресс-служба регулятора, основанием для подачи жалобы стало вынесение этим судьей 15 февраля постановления по обеспечению иска некой Надежды Бондаревой к киевской телерадиокомпании «Дивосвіт» (позывные «Вести.Радио»), которым Нацсовету запрещено принимать решение относительно продления срока действия лицензии на вещание этой компании.
По мнению регулятора, приняв такое решение, судьей превысил свои полномочия, поскольку вмешался в полномочия Нацсовета.
Рассмотрев дело, дисциплинарная палата признала необходимость привлечения Василия Масендича к дисциплинарной ответственности и внесения представления в Высший совет правосудия о его увольнении.
Напомним, в феврале Франковский райсуд Львова рассмотрел иск местной жительницы о том, что контент радиостанции нарушает ее гражданские права, и она требует компенсацию в размере 53 тыс. грн. В связи с чем суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии.
Однако в начале марта регулятор все же принял решение не продлевать «Радио Вести» лицензию на вещание в Киеве.