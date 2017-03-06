Судью, запретившего Нацсовету выносить решение по лицензии «Радио Вести», накажут

Вчера, 18 октября, третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрела дело, открытое в отношении судьи Франковского районного суда Львова Василия Масендича, принимавшего решения по делу «Радио вести», по жалобе Нацсовета по телевидению и радиовещанию и народного депутата Сергея Высоцкого.

Как сообщает пресс-служба регулятора, основанием для подачи жалобы стало вынесение этим судьей 15 февраля постановления по обеспечению иска некой Надежды Бондаревой к киевской телерадиокомпании «Дивосвіт» (позывные «Вести.Радио»), которым Нацсовету запрещено принимать решение относительно продления срока действия лицензии на вещание этой компании.