Суд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором пострадала семья Макса Левина

Апелляционный суд вчера, 5 января, частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области, требовавшей ужесточить наказание для бывшего начальника логистики и грузоперевозок «Укрзализныци» Ивана Федорко. Он летом спровоцировал ДТП, в котором пострадала семья фотокорреспондента Максима Левина.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд лишил виновного права управлять транспортными средствами сроком на 3 года, тогда как суд первой инстанции установил срок 1,5 года.

Таким образом, требования прокуратуры удовлетворены частично, поскольку среди них было и ограничение свободы экс-чиновника сроком на 2 года.

Напомним, в начале ноября 2016 года Киево-Святошинский райсуд Киева присудил Федорко 8,5 тыс. грн штрафа с запретом на 1,5 года управлять транспортным средством.

Подробнее о самом ДТП и событиях, которые происходили после него, читайте в нашем материале.