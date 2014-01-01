Суд США рассмотрит новый иск против Дмитрия Фирташа

Один из американских судов получил новый иск по международному делу о взятках против украинского бизнесмена, мажоритарного собственника телеканала «Интер» Дмитрия Фирташа, который связан с экс-руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщает «Укринформ».

Он обвиняется в организации заговора для выплаты взятки в размере $18 млн за добычу титана в Индии и его продажу компании в Чикаго. По словам прокуроров, часть денег была предназначена для подкупа частных лиц в США.

Сам Фирташ подал документы, в которых просит отклонить все предъявленные ему обвинения. По его словам, вероятное преступление не касается США, потому нет никаких оснований для его обвинений в Штатах.

Однако в 110-страничном заявлении прокуратуры отмечается, что это не так: имеющиеся у нее доказательства свидетельствуют о том, что взятки предназначались гражданам США.

Прежде чем стать руководителем кампании Трампа, Пол Манафорт имел деловое соглашение с украинским бизнесменом с целью перестройки гостиницы в Манхеттене. Однако сам Манафорт по делу о подкупе не фигурирует, а лишь в деле о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

Напомним, Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу Минюста США по обвинению в даче взятки в размере $18,5 млн индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу титановой руды. Земельный суд Вены по уголовным делам назначил ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. Позже бизнесмен был освобожден под залог рекордных 125 млн евро и подписку о невыезде из Австрии. А в феврале 2017-го Высший земельный суд Вены позволил его экстрадицию.