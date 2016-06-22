Суд снова заочно арестовал владельца UMH Сергея Курченко

Печерский райсуд Киева вновь - уже третий раз - избрал владельцу медиахолдинга UMH Сергею Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНИАН.

Как рассказал адвокат бизнесмена Юрий Сухов, вчера, 3 декабря, поздно вечером судья Владимир Карабань удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Адвокат собиратся обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил предыдущее решение Печерского суда о взятии Курченко под стражу.