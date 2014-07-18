Суд снова поддержал Нацсовет в деле об объявлении предупреждения «Радио Вести»

Киевский апелляционный административный суд 10 июля отказал в удовлетворении жалобы телерадиоиздательской компании «Мастер» относительно объявления в 2014 году Нацсоветом по телевидению и радиовещанию предупреждения радиостанции «Радио Вести» в Харькове.

Таким образом, уточняет пресс-служба регулятора, суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. "Решение Национального совета от 17.07.2014 № 265 о применении к лицензиату санкции «объявление предупреждения» признан судом законным и обоснованным", – подчеркивают в Нацсовете.

Напомним, в июле 2014 года регулятор объявил предупреждение компании «Мастер» за запуск в Харькове информационного «Радио Вести» вместо музыкального «Радио 24», то есть за смену позывного и изменения программной концепции до того, как Нацсовет разрешил внести эти изменения в лицензию.

Компания подала в суд на регулятор. Однако Окружной административный суд Киева, рассмотрев ее иск о признании противоправным и отмене решения Нацсовета, отказал в его удовлетворении.

23 февраля 2017 года регулятор отказал «Радио Вести» в продлении лицензии на вещание в Харькове.

Фото: Vesti-ukr.com