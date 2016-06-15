Суд разрешил заочно арестовать Александра Клименко

Апелляционный суд Киева выдал разрешение на заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого называют владельцем «Медиа Холдинга Вести Украина».

Соответствующее решение было принято вчера, 8 февраля.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу защитника Клименко на решение Печерского районного суда Киева от 30 января 2015 года, которым было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-чиновника, и частично ее удовлетворила, отменив данное решение.

Одновременно суд удовлетворил ходатайство следственного управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко. В случае его задержания не позднее чем через 48 часов с момента доставки к месту уголовного производства суд обязан будет рассмотреть вопрос о применении к нему ареста или более мягкой меры пресечения.

Напомним, ранее ГПУ заявляла, что собрала достаточно доказательств вины Клименко. В частности, он обвиняется в участии в организованной Януковичем преступной организации, которая занималась возмещением НДС на счета фиктивных предприятий, подконтрольных экс-министру.

Фото: Facebook Александра Клименко