Суд разрешил изъять у 10 телеканалов видео прорыва границы сторонниками Саакашвили

Галицкий районный суд Львова разрешил полиции скопировать несмонтированные фото- и видеоматериалы десяти телеканалов в деле прорыва пограничного пункта «Шегини» на украинско-польской границе 10 сентября, сообщает «Громадське».

Речь идет о каналах ICTV, ТРК «Люкс» (Львов), «Украина», «Громадське ТБ», «Интер», «Новини 24 години», «1+1», «Волинські-Новини», СТБ и «Львів-ТБ». Все эти постановлениядатированы 3 октября.

Разрешения на копирование материалов каналов предоставлены в рамках уголовного дела, которое расследует Нацполиция Львовской области, об организации прорыва границы Давидом Сакварелидзе (по статьям о незаконной переправке лиц через госграницу, сопротивлении правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей и групповом нарушении общественного порядка), Каць В.Г., Бурцевым А.В., Мишанича Р.Ф. и Висиканцевим А.В (по тем же статьям, а также по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа).

Сегодня, 10 октября, утром, следователи Нацполции пришли в редакцию «Громадського»с требованием предоставить материалы по прорыва границы в «Шегинях».

Фото: zik.ua