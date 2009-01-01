Суд разрешил ГПУ осмотреть здание 1+1 media по делу ПриватБанка

Печерский районный суд Киева разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг 1+1 media по делу о хищении средств в ПриватБанке. Как сообщают «Українські новини», об этом свидетельствуют материалы суда от 28 августа.

Здание принадлежит компании «Подол Недвижимость».По данным следствия, в мае 2014 года Национальный банк и данная компания заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.

В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами ПриватБанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза здания.

Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.

Напомним, ПриватБанк перешел в собственность государства 19 декабря 2016 года.