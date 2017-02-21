Суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение суда, отказавшего в экстрадиции украинского бизнесмена, мажоритарного собственника телеканала «Интер» Дмитрия Фирташа в США, сообщает «Украинская правда».

"Судья говорит, что Австрия обязана, согласно договоренностям с США, выдать Фирташа, независимо от его вины или места совершения возможных преступлений", - уточнил журналист Саймон Шустер, присутствовавший на судебном заседании.

Вместе с тем, судья отметил, что окончательное решение об экстрадиции все же должен принять федеральный министр юстиции.

Напомним, в марте 2014 года австрийские правоохранители задержали Фирташа по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро.США обвиняют украинского бизнесмена в даче взятки в размере $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Минюст США направил в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, однако 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал ведомству и запретил выдачу олигарха.

Позже бизнесмен направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Фото: dmitryfirtash.com