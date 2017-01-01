Суд продлил меру пресечения Игорю Гужве

«Итак, суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева), - пишет Игорь Гужва. - Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30.

Но это было ожидаемо. Важнее другое. На этом суде были озвучены важные документы, которые разрушают версию следствия. Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским, из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги за снятие статьи про Линько (хотя само по себе это вообще никакого отношения к вымогательству не имеет).

Так что этот суд - пусть и небольшая, но наша победа. Уже очевидно, что система буксует в попытках сшить мне обвинение о вымогательстве, а потому вынуждено продлевать сроки следствия и фабриковать новые дела (например, о нарушении гостайны).

Но и новые дела развалятся также как и старые.

А "Страна" будет жить.

Всем друзьям спасибо за поддержку! Для нас сейчас это очень важно».



Фото: facebook.com