Суд продлил меру пресечения Игорю Гужве

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве.
Такое решение во вторник объявила судья Елена Пихур, о чем сообщил сам Гужва на своей странице в Facebook.
«Итак, суд продлил мне меру пресечения (не выезжать из Киева), - пишет Игорь Гужва. - Правда не на 60 дней, как просила прокуратура, а на 30.
Но это было ожидаемо. Важнее другое. На этом суде были озвучены важные документы, которые разрушают версию следствия. Самое главное - протокол осмотра телефона, где есть моя переписка с Филипковским, из которой понятно, что я отказался брать предложенные мне деньги за снятие статьи про Линько (хотя само по себе это вообще никакого отношения к вымогательству не имеет).
Так что этот суд - пусть и небольшая, но наша победа. Уже очевидно, что система буксует в попытках сшить мне обвинение о вымогательстве, а потому вынуждено продлевать сроки следствия и фабриковать новые дела (например, о нарушении гостайны).
Но и новые дела развалятся также как и старые.
А "Страна" будет жить.
Всем друзьям спасибо за поддержку! Для нас сейчас это очень важно».
Фото: facebook.com
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