Суд признал незаконной налоговую проверку студии Савика Шустера

Окружной административный суд Киева признал незаконной проведенную в 2015 году налоговую проверку ООО «Савик Шустер Студия» и отменил налоговые уведомления. Как сообщают «Українські новини» со ссылкой наматериалы суда, решение было принято еще 6 сентября.

В обосновании заявления истец – «Савик Шустер Студия» – указал, что налоговая инспекция нарушила установленный Министерством финансов план-график проведения проверок на третий квартал 2015 года. Он был утвержден в июне, а в сентябре налоговая инициировала проведение внеочередной проверки в компании.

Суд удовлетворил исковые заявление, признав незаконными действия налоговой инспекции, а также присудил в пользу истца 201 тыс. грн уплаченного судебного сбора.

Напомним, по результатам проверки «Савик Шустер Студии» налоговая установила занижение компанией налога на прибыль в сумме 10,7 млн грн, занижение НДС на 1,98 млн грн.В июне 2016 года студия обратилась в суд с требованием признать незаконными налоговые уведомления-решения Государственной налоговой инспекции в Печерском районе от 7 декабря 2015 года, а также отменить приказ налоговиков о проведении проверки от 21 сентября 2015 года.

В июне 2017-го стало известно, что телеведущий Савик Шустер выиграл все суды в деле против Киевского центра занятости, который в апреле 2016 года аннулировал ему разрешение на работу в нашей стране.

Фото: Facebook-страница Канала Савика Шустера 3S.tv