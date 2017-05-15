Суд отпустил Седюка под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева отпустил Виталия Седюка, выбежавшего на Евровидении на сцену во время выступления Джамалы и показавшего свою «пятую точку», под личное обязательство на 60 суток, сообщает «Украинская правда».

"Применить к Седюку меру пресечения в виде личного обязательства. Обязать Седюка прибывать по каждому требованию в суд, следственное управление Нацполиции и т.д.", - объявил судья. Такжепранкера обязали сообщать об изменении места жительства и сдать загранпаспорта паспорта.

Во время заседания суда Седюк рассказал, что целью его выходки была эпатажность. "Я это сделал для себя. Я не то, чтобы не уважаю Евровидение или Джамалу. Я ничего против них не имею. Это акт моего творчества, эпатажности, эпатажный поступок", - сказал Седюк.

По словам пранкера, сначала он хотел просто показать, что на конкурс можно попасть без билета, аккредитации и приглашения, а выход на сцену был спонтанным. Вышел Седюк именно во время выступления Джамалы, поскольку только тогда смог попасть к малой сцене. "Мне удалось зайти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения и подойти к сцене. Выход на сцену был кульминацией", - добавил он.

О своем поступке Седюк не жалеет и считает, что полиция должна "ловить настоящих преступников".Его адвокат попросил полностью отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о мере пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, в связи с инцидентом оргкомитет Евровидения-2017 проводит собственное внутреннее расследование.

Фото: Facebook Виталия Седюка