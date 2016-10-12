Суд отклонил жалобу Скрыпина и Гришина по делу о восстановлении в «Громадськом»

Апелляционный суд Киева отклонил обращение журналистов Романа Скрыпина и Сергея Гришина по делу о восстановлении их членства в общественной организации «Громадське телебачення».
Как сообщает пресс-служба «Громадського», соответствующее решение было принято вчера, 3 октября. Самих журналистов на суде не было.
По словам юриста организации Екатерины Безнощенко, представитель Скрыпина и Гришина не предоставил суду содержательных аргументов. "После рассмотрения апелляционной жалобы решение вступает в силу, то есть решение первой инстанции оставлено в силе. В то же время они еще могут подать кассационную жалобу", – уточняет она.
Екатерина Горчинская: «Скрыпин нанес существенный вред организации – как финансовый, так и репутационный»
Как отмечает исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская, для«Громадського» важнане только победа на вчерашнем суде как таковая, но и то, что в судебном порядке окончательно установлено, что организации был нанесен вред.
«Телекритика» обратилась за комментарием к Роману Скрыпину.
Напомним, экс-глава «Громадського» Роман Скрыпин и журналист Сергей Гришин были исключены из членов организации в феврале 2016 года.Такое решение ее члены приняли после того, как Скрыпин не выполнил требование наблюдательного совета передать права на доменное имя, которым в то время пользовалось «Громадське», и деньги организации, которые он перевел на частный счет в Чехии. «Громадське» обвиняет своего экс-руководителя в присвоении более 200 тыс. евро со счета PayPal и более $38 тыс. с YouTube-канала организации.
Журналисты решили оспорить решение об исключении из организации в суде. В мае 2017-го Печерский райсуд Киева отказался возобновить их членство в «Громадськом».
Фото: Facebook Сергея Гришина