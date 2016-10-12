Суд отклонил жалобу Скрыпина и Гришина по делу о восстановлении в «Громадськом»

Апелляционный суд Киева отклонил обращение журналистов Романа Скрыпина и Сергея Гришина по делу о восстановлении их членства в общественной организации «Громадське телебачення».

Как сообщает пресс-служба «Громадського», соответствующее решение было принято вчера, 3 октября. Самих журналистов на суде не было.

По словам юриста организации Екатерины Безнощенко, представитель Скрыпина и Гришина не предоставил суду содержательных аргументов. "После рассмотрения апелляционной жалобы решение вступает в силу, то есть решение первой инстанции оставлено в силе. В то же время они еще могут подать кассационную жалобу", – уточняет она.