ТЕЛЕКРИТИКА

Суд отказал Роману Скрыпину в защите чести и достоинства

Общество

Печерский районный суд Киева отказал журналисту и телеведущему Роману Скрыпину в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, сообщает «Громадське».

Журналист судился с ОО «Громадське телебачення», Богданом Кутеповым, Дмитрием Гнапом, Наталией Гуменюк, Настей Станко, Романом Винтонивым (Майклом Щуром) и издания «Новое время», требуя в суде признать информацию, распространенную ими о нем, недостоверной и ее опровержения.

В частности, Скрыпин требовал признать недостоверной информацию на интернет-площадках, распространенную во время открытой дискуссии «Громадського» в рамках Львовского медиа форума в 2016 году, на которой, среди прочего,речь шла о мошенничестве при управлении им «Громадськым».

За нанесенный моральный ущерб журналист требовал взыскать с Кутепова сумму в размере 150 тыс. грн, а с других ответчиков солидарно – 850 тыс.

"Мы ожидаем апелляцию, но в целом приветствуем это решение, которое является победой здравого смысла", – отметила исполнительный директор «Громадського» Катя Горчинская.

Сам Роман Скрыпин на решение суда отреагировал так:

А «Телекритике» журналист сообщил, что обжалует это судебное решение.

Напомним, иск о защите чести и достоинства журналист подал  еще в прошлом году. «Телекритике» исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская тогда сказала, что высказывания журналистов имели характер оценочных суждений, которые не подлежат опровержению.

Фото: Facebook Романа Скрыпина

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