Суд освободил из-под стражи фигуранта дела об убийстве Вячеслава Веремия

Апелляционный суд Киева в третий раз освободил из-под стражи Юрия Крысина, фигурирующего в деле об убийстве корреспондента газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства в 2014 году. Об этом сообщила в своем Facebookадвокат Евгения Закревская.

"Итак, сегодня (23 декабря. - Ред.) подсудимого по делу о нападении на журналиста Веремия Юрия Крысина, которого после освобождения из-под стражи по обвинению в деле Веремия уже дважды задерживали и один раз осудили за совершение иных, более «привычных» ему преступлений, опять (в третий раз) выпустили из-под стражи", - написала она.

Следующее заседание по делу об убийстве Веремия назначено на 19 января.

Напомним, Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Это произошло на фоне столкновений между сторонниками Майдана и сотрудниками силовых структур. Такси, в котором ехал журналист, остановили «титушки» с битами, в масках и камуфляже. Веремий попытался снять беспорядки на телефон. «Титушки» вытащили из машины водителя и пассажиров (в такси также ехал IT-специалист «Вестей» Алексей Лымаренко) и избили их. Когда Вячеслав Веремий пытался вырваться, ему выстрелили в спину. От полученных ранений он скончался в ту же ночь в больнице.

В августе 2016 года Генеральная прокуратура предъявила подозрение жителю Горловки Джалалу Алиеву по факту убийства журналиста. По данным следствия, он был в составе «титушек».

Фото: life.obozrevatel.com