Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Суды вынесли ряд решений по делам об административных правонарушениях относительно грузинских и украинских журналистов, а также американских режиссеров, которые в сентябре вместе с Михаилом Саакашвили прорвались через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области.Об этом пишет «Главком» со ссылкой на постановления райсудов Львовской области, вынесенных в течение сентября-октября.

Речь идет о режиссерах Брайане Джеймсе Эндрю и Клементсе Марлее Даниэлле, заместителе главреда «Страна.ua» Светлане Крюковой, журналисте «Новини 24 години» Ангелине Пичик, продюсере «Новини 24 години» Алексее Худенцове, операторе «Новини 24 години» Марке Гаврилове, журналистах грузинской телекомпании «Рустави-2» Томе Чагелишвили и Тамаре Багашвили, видеоператорах «Рустави-2» Гиорги Чиквиладзе и Датуне Майсурадзе, продюсере документальных фильмов канала Гиорги Чадунели.

Каждый из них должен заплатить по 3,4 тыс. грн штрафа за незаконное пересечение государственной границы.

Согласно судебным решениям, доказательствами в указанных делах служат рапорты пограничной службы «Шегини»; последовательный перечень событий в хронологическом порядке относительно возникновения обстановки в пункте пропуска, изложенный Центром управления службой Мостиского пограничного отряда; схема действий персонала Госпогранслужбы во время блокирования пункта пропуска.

Напомним, 10 сентября Саакашвили прибыл в Украину через польскую границу, прорвавшись с группой сторонников через пункт пропуска «Шегини» во Львовской области. За такие действия экс-глава Одесской ОГА был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн.

В октября суд разрешил изъять у 10 телеканалов (ICTV, ТРК «Люкс» (Львов), «Украина», «Громадське ТБ», «Интер», «Новини 24 години», «1+1», «Волинські-Новини», СТБ и «Львів-ТБ») видео прорыва границы.

Фото: Facebook Светланы Крюковой