Суд оштрафовал главреда российской газеты за критику власти

Российские правоохранители завели несколько уголовных дел главного редактора газеты «Народной журналист» Ольгу Ли после того, как она раскритиковала президента РФ Владимира Путина. Об этом «Право.ru» сообщил ее адвокат Роман Лызлов.

Так, в марте 2016 года журналист загрузила на YouTube видеоролик с критикой внешней и внутренней политики Путина, обвинив его в "преступном заговоре против собственного народа".

Также она публиковала во «ВКонтакте» свое мнение о правоохранительных органах и судебной системе. Правоохранители, в свою очередь, сочли это "возбуждением ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти" и возбудили два уголовных дела: о клевете на судью и экстремизме. Последнее, в итоге, закрыли за отсутствием состава преступления, а за клевету ее приговорили к штрафу в размере 90 тыс. руб.

Защита Ольги Ли считает решение суда политически мотивированным. "Дело о клевете возникло сразу же после известных высказываний Ольги Ли в адрес президента. Внезапно появилась судья Шурова, которая вдруг оскорбилась из-за этих «клеветнических» высказываний. Последовательность действий видна невооруженным взглядом", – сказал он.

Журналист попыталась оспорить решение Ленинского районного суда Курска в вышестоящей инстанции, но неудачно – курский областной суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменения. Ее адвокат намерен добиваться отмены решения и дойти до Европейского суда по правам человека.

Фото: Facebook Ольги Ли