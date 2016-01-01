Суд окончательно отказал Роману Скрыпину в защите чести и достоинства

Апелляционный суд Киева завершил производство по иску журналиста и телеведущего Романа Скрыпина о защите чести и достоинства. Таким образом, решение об отказе в удовлетворении данного иска Печерского райсуда вступило в силу.

В решении суда отмечается, что поданная Скрыпиным апелляционная жалоба не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса, поскольку им не был уплачен судебный сбор. Для оплаты сбора суд давал журналисту пять дней.

Однако, как сообщает пресс-служба «Громадського», выступавшего одним из ответчиков в деле, судебный сбор так и не был уплачен, поэтому суд не принял апелляцию Скрыпина к рассмотрению. "Не был уплачен судебный сбор – 18 тыс. грн, с учетом миллионной суммы иска. Это означает, что решение первой инстанции вступило в законную силу", – уточняет юрист организации Оксана Ефимчук.

Напомним, Роман Скрыпин судился с ОО «Громадське телебачення», Богданом Кутеповым, Дмитрием Гнапом, Наталией Гуменюк, Настей Станко, Романом Винтонивым (Майклом Щуром) и изданием «Новое время», требуя признать информацию, распространенную ими о нем, недостоверной и опровергнуть ее.В частности, он требовал признать недостоверной информацию на интернет-площадках, распространенную во время открытой дискуссии «Громадського» в рамках Львовского медиа форума в 2016 году, на которой, среди прочего, речь шла о мошенничестве при управлении им «Громадськым».За нанесенный моральный ущерб журналист требовал взыскать с Кутепова сумму в размере 150 тыс. грн, а с других ответчиков солидарно – 850 тыс.

В августе Печерский райсуд Киева отказал Скрыпину в защите чести и достоинства.

Фото: Facebook Романа Скрыпина