Суд обязал ГПУ расследовать выдачу Аваковым наградного оружия по иску «Українських Новин»

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру зарегистрировать уголовное производство по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия на основании заявления информагентства «Українські Новини», сообщается на сайте агентства.

Суд отклонил аргументы представителей ГПУ, которые пояснили нежелание регистрировать уголовное производство "не изложенными в полном объеме элементами состава преступления".

"Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении о криминальном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления", - говорится в судебном решении.

Как отмечают «Українські Новини», глава МВД выдает наградное оружие, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил. Вместе с тем впреамбуле устава ВСУ прописано, что он распространяется на военнослужащих, запасников, пограничников, сотрудников СБУ и т.д. "Но никак не на министра МВД и гражданских лиц.У МВД есть свой «Дисциплинарный устав органов внутренних дел», он позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно "лицам руководящего состава органов внутренних дел", - говорят в агентстве.

Таким образом, информагентство настаивает, что награждение оружием гражданских лиц является превышением Аваковым должностных полномочий.

Обнаруженные факты редакция «Українських Новин» изложила в заявлении о совершении преступления, направленном 9 февраля в ГПУ и в обращении на имя генпрокурора Юрия Луценко. В ГПУ отказались регистрировать заявление, перенаправив его в столичную прокуратуру, которая также отказалась регистрировать документ, указав, что в заявлении отсутствуют "достаточные данные о совершении преступления по изложенным обстоятельствам".

"Редакция выиграла суды всех инстанций у Министерства, пытаясь получить списки награжденных. Но Аваков их упорно прячет, игнорируя решения судов. Вместо списков награжденных мы получаем лишь отписки МВД", - добавляют в агентстве.

Напомним, в ноябре 2016 года Высший административный суд отклонил жалобу МВД на решения судов по иску «Українських Новини», признавших незаконным объявление министерством секретной информацию о лицах, которые получили наградное оружие от Арсена Авакова, и отказ предоставлять эту информацию по запросу агентства.

Фото: Kmu.gov.ua