Суд обеспечит охрану пострадавшему на Херсонщине журналисту

Об этом сообщает Национальный союз журналистов.

Защиту Осьмака обеспечат сотрудники Нацполиции во время судебных разбирательств – за 30 минут до начала судебного заседания и в течение 30 минут после. НСЖУ оказывает пострадавшему журналисту юридическую помощь.

«Следствие длилось чуть более полугода, что для украинских реалий весьма незначительный срок, и вот дело направлено в суд, где 22 октября состоялось первое слушание. Все время поддержку в этом деле пострадавшему журналисту оказывали медиаюристы НСЖУ. Когда же во время суда некоторые из нападавших снова начали вести себя агрессивно и угрожали Геннадию, по совету адвокатов НСЖУ, журналист подал соответствующее ходатайство в суд, который и принял инновационное для украинских реалий решение о предоставлении персональной охраны пострадавшему и членам его семьи», – комментирует секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев.

Напомним, 22 марта, в Новоалексеевке и Геническе (Херсонская область) группа таксистов-нелегалов устроила митинги протеста возле административных зданий в центре поселков. Перевозчики были недовольны решением Генической райгосадминистрации, которая выдала временные разрешения на автобусные перевозки с ж/д вокзала Новоалексеевки и Геническа до контрольно-пропускного пункта «Чонгар». Агрессивные таксисты в ходе митинга напали на Геннадия Осьмака, который снимал общение таксистов с представителями РГА и полиции. За помощью Геннадий Осьмак обратился к НСЖУ, и после консультаций подал заявление в полицию. Уже на следующий день было открыто уголовное производство по ст. 171 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Фото: «Новый визит»