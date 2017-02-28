Суд над Сущенко раньше лета не начнется - адвокат

В деле задержанного в России журналиста «Укринформа» Романа Сущенко не происходит никаких следственных действий. Об этом в интервью информагентству сообщил адвокат Марк Фейгин.

"И так с декабря. Мы по-прежнему в ожидании экспертиз. Роман Сущенко просто находится под арестом. И с ним ничего другого не происходит. Нам остается только подавать ходатайства, заявления. Подал новое заявление о возможности свиданий. Я это сделал уже в третий раз. Если учесть заявления, поданные Романом и консулом Брескаленко, то будет с десяток", - рассказал он.

По прогнозам адвоката, раньше лета судебного процесса точно не будет. "И совсем не гарантия, что будет летом. Летний период вообще особенный - межсезонье, отпуска. Если следствие будет идти так же неторопливо, как сейчас, то у них, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в распоряжении два года, то есть время до осени 2018-го. Но это по максимуму. Все же, надеюсь, суд пройдет раньше", - добавил Фейгин.

Он отметил, что до суда шансы на обмен журналист маленькие. "Думаю, у нас есть шанс до конца года приблизиться к пониманию перспектив освобождения. Но дальнейшая конкретизация этого вопроса - это уже не моя компетенция. Это заботы высших властей страны", - сказал адвокат.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявляют, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.