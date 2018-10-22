Суд избрал меру пресечения для водителя автобуса команды «Дизель Шоу»

Водителя обвиняют в смертельном ДТП, в котором 20 октября погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская и пострадали ее коллеги.
Вчера, 22 октября, Шевченковский районный суд Киева отправил Михаила Манюка под домашний арест до 19 декабря. Об этом сообщает «Громадське радіо».
По словам очевидцев, водитель засыпал на ходу, ведя автобус с артистами, что и стало причиной ДТП. Однако на суде Михаил Манюк рассказал свою версию случившегося. По словам мужчины, он за рулем не спал, а отвлекся всего один раз, причем на Марину Поплавскую, которой нездоровилось, вследствие чего Манюк не успел увернуться от фургона.
Вчера в 10:30 в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги состоялось прощание с артисткой. Люди, пришедшие на похороны звезды, провожали гроб с Поплавской громкими аплодисментами и скандировали «браво!».