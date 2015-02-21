ТЕЛЕКРИТИКА

Суд арестовал организатора нападения на Татьяну Чорновол

Общество

Один из районных судов Киева вынес решение о взятии уроженца Днепропетровской области, который подозревается в организации в 2013 году покушения на убийство экс-журналистки, а ныне – народного депутата Татьяны Чорновол, под стражу сроком на два месяца, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Точное название суда и имя подозреваемого правоохранители не называют. Зедержан он был еще в январе в Минске, а экстрадирован в Украину в мае.

"Оперативники Департамента уголовного розыска устанавливали местонахождение 47-летнего уроженца г. Днепродзержинск Днепропетровской области с октября 2014 года. В ноябре 2013 года именно этот мужчина путем подкупа склонил четырех лиц к совершению умышленного убийства Татьяны Чорновол", - говорят в полиции.

В октябре 2014 года организатор преступления был объявлен сначала в государственный, а затем – и в международный розыск по каналам Интерпола. 

Напомним, в конце декабря 2013 года четверо неизвестных на автомобиле догнав автомобиль Чорновол и пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто избили ее, после чего скрылись. Спустя некоторое время правоохранители задержали двух подозреваемых, один из которых, по словам нардепа, "играл очень маленькую роль, другой - подставное лицо, которого «попросили» взять на себя вину. Позже они вышли на свободу.

Сама же Чорновол называет заказчиком покушения тогдашнего президента Виктора Януковича, организатора - начальника Службы безопасности президента Константина Кобзаря.

Фото: Facebook Владимира Струмковского

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