Структура НАТО заметила в КВН и шоу Урганта пропаганду

Центр стратегических коммуникаций Stratcom подготовил доклад о влиянии юмористических программ «Первого канала» на российскую аудиторию. В частности, среди тем - роль вечерних шоу телеканала в дискредитации западных лидеров и анализ программы КВН, сообщает РБК.

Авторы доклада Stratcom Laughs («Stratcom смеется») посмотрели выпуски программ «Прожектор Перисхилтон», Yesterday Live, «Вечерний Ургант» и «Максим Максим» за 2008–2016 годы и пришли к выводу, что все они связаны с КВН.

По их словам, внешний мир в российских юмористических передачах рассматривается как враждебный, а в отношении западных лидеров звучат шутки, в которых присутствует криминальный жаргон, как в случае с шутками про Сильвио Берлускони в передаче Yesterday Live. Чаще всеговысмеивались Барак Обама, Хиллари Клинтон, Франсуа Олланд, Николя Саркози, Джордж Буш и Ангела Меркель. Например, Клинтон в Yesterday Live в 2012-м изображалась как лживый политик, который не разбирается в географии и обдумывает планы американской агрессии.

Согласно докладу, значение «Вечернего Урганта» в том, что с помощью этой передачи авторы пытаются «влиять на культурных людей», которые собираются у телевизора вечером. При этом передача составлена таким образом, что различные шутки влияют на разные группы населения.Другая цель передач — подтверждение верховенства Владимира Путина, который в этих передачах нередко сравнивается с лидерами других стран и показывается как эффективный политик, решающий различные вопросы. При этом показывается, что "демократия на Западе фальшивая, лидеры стран Восточной Европы наивны или глупы, а Россия — страна ценностей".

Что касается КВН, то авторы доклада проанализировали игры с участием московской команды «Парапапарам» и сделали вывод, что в ее выступлениях показано противостояние России и всего остального мира. Согласно докладу, КВН - фабрика юмора, «пирамида Александра Маслякова», цель которой влиять на аудиторию и доносить до нее определенные идеи.

Комментируя доклад, телеведущий Максим Галкин подчеркнул, что его программа «Максим Максим» не может выступать инструментом политической стратегической коммуникации. "Мне никогда не приходило в голову, что кто-то может использовать меня в каких-то целях. Я никогда не был ничьим инструментом, я всегда иронизировал над всеми политиками", — сказал он.

Как известно,Stratcom был создан в июле 2014 года. Его задачей является укрепление коммуникаций между странами НАТО, в том числе и для противодействия российской пропаганде.

Фото: Flickr / British Council Russia