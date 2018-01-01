Стивен Колберт высмеял Трампа и его кнопку

В новом выпуске Late Show, который сегодня появился на Youtube канале американской телепередачи, ведущий Стивен Колберт высказался по поводу твитов Ким Чен Ына и Трампа о ядерных кнопках и посоветовал действующему президенту США заботиться не о размере своей кнопки, а о размере своей “ракеты” ( намекая на мужской половой орган). По мнению телеведущего, заботиться о кнопках – удел женщин. (Вероятнее всего, Колберт намекнул на женскую эрогенную зону – точку G, которую называют также словом “button”, что в переводе означает “кнопка”).

Ведущий с язвительной интонацией зачитал в эфире скандальный твит президента США Дональда Трампа, после чего заявил, что никакой ядерной кнопки нет. В подтверждение этих слов на экране появился скриншот со статьей из New York Times, заголовок которой гласил “There’s No Button” (“Нет никакой кнопки”).

Стивен Колберт также сказал, что у него есть послание к президенту США. Каково же было удивление публики, когда обращение ведущего началось со слов “Президент Обама”. Но это была отнюдь не оговорка. Ведущий обратился к бывшему президенту, попросив его выступить на ТВ с заявлением, что его мужское достоинство меньше, чем у действующего президента, чтобы успокоить последнего. “Конечно, в это никто не поверит, но один человек должен, – сказал Колберт. – Ради бога, разве у нас есть другой выход?”.