Стець вынесет на СНБО вопрос о глушении сигнала каналов сепаратистов

Глушение сигнала сепаратистских СМИ с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса так же, как и восстановление украинского вещания, является ключевым для Министерства информационной политики. Об этом радио «Донбас.Реалии» заявил глава ведомства Юрий Стець.

"Подниму этот вопрос на военном кабинете и также на Совете нацбезопасности и обороны. Мы должны, в конце концов, не только делать то, что связано с прямой работой Мининформполитики - восстанавливать украинское вещание, но и активно заниматься глушением сигнала телеканалов и радиостанций сепаратистских группировок «ЛНР» и «ДНР»", - сказал министр, подчеркнув, что больше не даст возможности силовым структурам избегать этого вопроса.

При этом Стець отметил, что 80% территории, подконтрольной украинской власти, на Донбассе покрыты сигналом украинских теле- и радиоканалов. Кроме подконтрольных территорий частично покрыты украинским вещанием и неподконтрольные территории. В частности, сигнал есть в оккупированных Горловке и Донецке. "Как бы не говорили, что это неправда, уже есть видеофакты. Да, там слышат и видят украинские телеканалы и радиостанции", - заверил он.

Напомним, в пятницу, 3 марта, самопровозглашенная «ДНР» расширила вещание своих теле- и радиоканалов на юго-восток Украины - Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области.

Фото: Kmu.gov.ua