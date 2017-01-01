СТБ снял фильм «Нескорені та незалежні» ко Дню независимости

24 августа в 22:50 на телеканале СТБ выйдет лента «Нескорені та незалежні» о раненых ветеранах АТО и участниках национальной сборной Invictus Games.
Героями проекта «Нескорені та незалежні» стали ветераны АТО, участники Invictus Games 2017 и 2018 годов.
Одним из них стал Александр Чалапий. Мужчина потерял на войне обе ноги, однако это не помешало ему основать собственный бизнес в родном селе. Он также освоил ручной велосипед - спорт, которым в Украине не занимался никто и который вдохновил Александра на постановку новых целей.
Юрий Дмитренко после АТО пережил ампутацию ноги. Однако уже через пару месяцев Дмитренко принял участие в чемпионате по кроссфиту и в марафоне морской пехоты.
В украинской сборной Invictus Games 2018 оказалась и молодая женщина Майя Москович, которая представляла страну в дисциплине «Стрельба из лука». По словам Майи, война ее “растоптала”, но она же и подарила новый смысл и мотивацию в жизни.
Руководитель проекта и главный сценарист фильма «Нескорені та незалежні» Людмила Ковриженко рассказала, почему проект решили приурочить ко Дню Независимости.
«Познакомившись с ребятами лично, возникло безумное желание рассказать о них именно в этот день - День нашей независимости! Все герои в 2014 году добровольно ушли на фронт. Они стали зависимы от своих ранений, но нашли в себе силы не сломаться, жить полноценной жизнью и снова бороться за свою страну. На этот раз - на спортивной арене», - поделилась Ковриженко.
В 2018 году украинская сборная примет участие в Invictus Games во второй раз. Участвовать в международных мультидисциплинарных соревнованиях могут бывшие и нынешние военные, которые получили ранения в ходе боевых действий. В 2017 году нашей сборной удалось завоевать 14 медалей.
Напомним, за успехами национальной сборной зрители СТБ смогут наблюдать с 20 по 27 октября в ежедневной студии Инвиктус с ведущим Василием Вирастюком.