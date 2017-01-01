СТБ снял фильм «Нескорені та незалежні» ко Дню независимости

Героями проекта «Нескорені та незалежні» стали ветераны АТО, участники Invictus Games 2017 и 2018 годов.

Одним из них стал Александр Чалапий. Мужчина потерял на войне обе ноги, однако это не помешало ему основать собственный бизнес в родном селе. Он также освоил ручной велосипед - спорт, которым в Украине не занимался никто и который вдохновил Александра на постановку новых целей.

Юрий Дмитренко после АТО пережил ампутацию ноги. Однако уже через пару месяцев Дмитренко принял участие в чемпионате по кроссфиту и в марафоне морской пехоты.

В украинской сборной Invictus Games 2018 оказалась и молодая женщина Майя Москович, которая представляла страну в дисциплине «Стрельба из лука». По словам Майи, война ее “растоптала”, но она же и подарила новый смысл и мотивацию в жизни.