ТЕЛЕКРИТИКА

Стало известно имя победителя телепроекта ICTV «Новые лидеры»

Общество

Вчера на ICTV прошел финал национального телепроекта «Новые лидеры». Зрители отдали право стать победителем Максиму Бородину, депутату Мариупольского горсовета.


Одержав победу, мариуполец получил 1 млн грн на реализацию своего проекта. За Максима зрители отдали наибольшее количество голосов – он набрал 45,68%. На втором месте оказался Сергей Замидра, немешаевский инноватор – 27,15%. Закрыла тройку лидеров Ольга Матюшина , защитница Беличанского леса от уничтожения – 27,17%.

Максим Бородин является председателем фракции «Сила людей» в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад Максим начал протесты против загрязнения Мариуполя. На сегодня у команды Максима есть 80 тысяч гривен, которые будут инвестированы в покупку собственной мобильной лаборатории. Активисты также планируют установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим уверен, что при активной поддержке общественности и при решении проблем экологии на государственном уровне, у украинцев есть шанс жить в чистой стране.

Фото - ICTV

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