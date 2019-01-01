Стало известно имя победителя телепроекта ICTV «Новые лидеры»

Одержав победу, мариуполец получил 1 млн грн на реализацию своего проекта. За Максима зрители отдали наибольшее количество голосов – он набрал 45,68%. На втором месте оказался Сергей Замидра, немешаевский инноватор – 27,15%. Закрыла тройку лидеров Ольга Матюшина , защитница Беличанского леса от уничтожения – 27,17%.

Максим Бородин является председателем фракции «Сила людей» в Мариупольском городском совете. Шесть лет назад Максим начал протесты против загрязнения Мариуполя. На сегодня у команды Максима есть 80 тысяч гривен, которые будут инвестированы в покупку собственной мобильной лаборатории. Активисты также планируют установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Максим уверен, что при активной поддержке общественности и при решении проблем экологии на государственном уровне, у украинцев есть шанс жить в чистой стране.

Фото - ICTV