Стали известны подробности убийства Хашогги

Об этом рассказал журналист газеты Turkish Daily Sabah, занимающийся расследованием убийства Хашогги, сообщает Al Jazeera, передает"УП".

Хашогги был задушен пластиковым пакетом, сказал журналист Назиф Караман в интервью телеканалу. Караман сказал, что, согласно аудиозаписи из саудовского консульства в Стамбуле, убийство продолжалось около семи минут. Последними словами Хашогги было: "Я задыхаюсь ... Снимите этот пакет с моей головы, у меня клаустрофобия".

По словам Карамана, убийцы разложили пластиковые пакеты на полу, прежде чем расчленить тело Хашогги - 15-минутный процесс, который возглавил Салах аль-Тубаиги, глава Саудовского научного совета по судебной экспертизе.

Турецкий журналист пообещал, что Daily Sabah скоро опубликует фото инструментов, которые были привезены в страну и использованы группой убийц.

Ранее сообщалось, что Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Хашогги в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, Соединенным Штатам, Германии, Франции и Великобритании. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Стамбул за несколько дней до убийства Хашогги.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии. Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Позже сообщили, что его убийство было умышленным. Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривают теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит. Сыновья убитого журналиста обратились к властям Саудовской Аравии с требованием отдать им тело отца.