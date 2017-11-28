Спустя 35 лет в Саудовской Аравии вновь разрешены кинотеатры

Власти Саудовской Аравии сегодня, 11 декабря, сняли запрет на кинотеатры, который был введен более чем за 35 лет назад.

В национальном министерстве культуры королевства сообщили, что теперь стартует процедура их лицензирования, а открытие первых коммерческих кинотеатров ожидается уже в марте.

"Это знаменует поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства", – считает министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.