Спустя 35 лет в Саудовской Аравии вновь разрешены кинотеатры

Власти Саудовской Аравии сегодня, 11 декабря, сняли запрет на кинотеатры, который был введен более чем за 35 лет назад.
В национальном министерстве культуры королевства сообщили, что теперь стартует процедура их лицензирования, а открытие первых коммерческих кинотеатров ожидается уже в марте.
"Это знаменует поворотный момент в развитии культурной индустрии королевства", – считает министр культуры Авад бен Салех аль-Авад.
Напомним, кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены на волне ультраконсерватизма в 80-х, когда просмотр западных фильмов был объявлен греховным. С тех пор для посещения кино саудитам приходилось ездить в другие страны, чаще всего соседние (например, в Объединенные арабские эмираты).
Летом в Саудовской Аравии на престол вступил король Салман, вскоре объявивший о начале процесса модернизации королевства. Так, например, в конце сентября он издал указ, которым разрешил женщинам водить автомобиль (они были лишены этого права с 1957 года). Кроме того, теперь в стране разрешено проводить концерты и другие развлекательные мероприятия.
Фото: xd-cinema.com