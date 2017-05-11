ТЕЛЕКРИТИКА

Спикер МВД рассказал, что сделало следствие по делу об убийстве Шеремета

Общество

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета допросило три тысячи свидетелей. Как сообщает «Украинская правда», об этом рассказал  пресс-секретарь МВД Артем Шевченко после общения с митингующими, которые требуют отставки Арсена Авакова.

"Следствие допросило три тысячи свидетелей. Следствие не сообщает, каких именно людей и о чем оно допрашивало. Поскольку у нас потерпевший – журналист, были допрошены многие его коллеги... Журналистов допросили много и, возможно, будут допрашивать еще. Следователь не комментирует, кого он допросил, что он узнал и что он будет дальше делать, потому что это путь в никуда, путь нераскрытия преступления", – сказал он.

По словам спикера МВД, все материалы, которые окажутся полезными для следствия, будут изучены и приобщены к делу."Материалы, которые они показали, уже известны следствию, очевидно, потому что они обнародованы публично. Если следствие в этих материалах будет усматривать что-то полезное для себя, оно обязательно обратится, если уже не обратилось, к людям, которые эти материалы имеют", – добавил он.

Шевченко также отметил, что журналисты и следствие имеют немного разные цели: цель следствия – раскрыть преступление, цель журналистов – сделать качественный журналистский продукт, что им и удалось. "Но помогло ли это раскрыть преступление, я не готов сказать. Возможно, помогло, а возможно, и навредило...", – сказал он.

На вопрос журналистов, связалось ли следствие с экс-сотрудником СБУ Игорем Устименко, который в момент закладывания взрывчатки под машину был под домом Шеремета, Шевченко ответил: "Я не готов сказать, следствие мне не сообщало об этом".

Напомним, вечером 10 мая проект журналистских расследований «Слідство.інфо» совместно с коллегами OCCRP представили фильм-расследование об убийстве журналиста Павла Шеремета – «Убийство Павла». В нем они рассказали, что получили много новых фактов об убийстве и его подготовке.

В частности, на одной из записей с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили серую Skoda, которая приехала за пару часов до того, как двое подозреваемых заложили взрывное устройство. Из нее вышли двое людей, один из них - экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, и простояли несколько часов, уехав после того как взрывное устройство было заложено.

Сегодня, 11 мая, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что авторы фильма-расследования и Устименко будут вызваны на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото: Facebook Артема Шевченко

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