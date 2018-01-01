ТЕЛЕКРИТИКА

Специалисты: найден новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера

Общество

Если вы из тех людей, которые заклеивают веб-камеру, не переживайте, вы не параноик. Правда, эксперты рассказали, что теперь для обеспечения своей конфиденциальности одного пластыря будет недостаточно.


Специалисты по кибербезопасности нашли новый способ добраться к вам через веб-камеру компьютера. Точнее, через ее микрофон, сообщает издание Ars Technica.

О проблеме эксперты сообщили на конференции CRYPTO 2018, прошедшей в Санта-Барбаре. По их словам, хакеры могут удаленно активировать веб-камеру и «подслушивать» дисплей компьютера.

Происходит это так: микрофон записывает еле слышимый писк, который издает матрица экрана, и на его основе вслепую воссоздает информацию на дисплее. Кроме того, звук можно снять через взломанный смартфон, смарт-часы или другие гаджеты. Отмечается, что даже очень дешевый микрофон может улавливать и записывать звук с дисплея.

В ноутбуке у Марка Цукерберга заклеены микрофон и камера.

Фото: Facebook

Специалисты подчеркнули, что наиболее уязвимы для взлома компьютеры, не имеющие встроенной веб-камеры. Пользователи часто забывают снять камеру с микрофоном с компьютера после разговора, чем могут воспользоваться злоумышленники.

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