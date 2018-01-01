Специалисты: найден новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера

Специалисты по кибербезопасности нашли новый способ добраться к вам через веб-камеру компьютера. Точнее, через ее микрофон, сообщает издание Ars Technica.

О проблеме эксперты сообщили на конференции CRYPTO 2018, прошедшей в Санта-Барбаре. По их словам, хакеры могут удаленно активировать веб-камеру и «подслушивать» дисплей компьютера.

Происходит это так: микрофон записывает еле слышимый писк, который издает матрица экрана, и на его основе вслепую воссоздает информацию на дисплее. Кроме того, звук можно снять через взломанный смартфон, смарт-часы или другие гаджеты. Отмечается, что даже очень дешевый микрофон может улавливать и записывать звук с дисплея.