Современный Чернобыль в мировых СМИ

Материал о том, как Чернобыльскую АЭС накрыли саркофагом. Проект саркофага находился в разработке более двух десятилетий и он должен запечатать одни из самых опасных отходов в мире минимум на 100 лет. Журналист пишет, что саркофаг является не только крупнейшим объектом, который когда-либо перемещался людьми, но и символом того, чего мы можем достичь, когда ставки самые высокие.

По его словам, есть надежда, что саркофаг подведет линию под этой катастрофической главой в истории ядерной энергетики. Он также пишет об истории создания саркофага, трудностях, с которыми пришлось столкнуться при его строительстве, и людях, принимавших в этом участие.