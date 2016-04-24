Современный Чернобыль в мировых СМИ

Как в Чернобыле незаконно добывают лес, охотятся на волков, и почему в зоне отчуждения хотят построить гигантскую солнечную ферму.
Материал о том, как Чернобыльскую АЭС накрыли саркофагом. Проект саркофага находился в разработке более двух десятилетий и он должен запечатать одни из самых опасных отходов в мире минимум на 100 лет. Журналист пишет, что саркофаг является не только крупнейшим объектом, который когда-либо перемещался людьми, но и символом того, чего мы можем достичь, когда ставки самые высокие.
По его словам, есть надежда, что саркофаг подведет линию под этой катастрофической главой в истории ядерной энергетики. Он также пишет об истории создания саркофага, трудностях, с которыми пришлось столкнуться при его строительстве, и людях, принимавших в этом участие.
The New York Times: Тихая зона отчуждения Чернобыля (за исключением лесозаготовок)
Материал The New York Times о том, как сейчас в Чернобыль незаконно добывают лес. Активист движения «Стоп коррупции» Артур Калмыков рассказывает журналисту, что Зона отчуждения представляет собой круг с радиусом в 18 миль, огороженный колючей проволокой. Доступ строго контролируется, поэтому делегации и экскурсии обычно проходят по нескольким фиксированным маршрутам. "За пределами тех мест, где часто ходят туристы, – говорит Калмыков, – под видом спасения пострадавших в лесных пожарах деревьев здоровые сосны вырубаются в большом количестве для продажи в Украине и Румынии, откуда древесина может перепродаваться по всей Европе".
Активисты также отмечают, что пиломатериалы из Чернобыля, хоть и не светятся в темноте, но представляют опасность для любого, кто живет в доме, изготовленном из них. Система незаконной вырубки, говорится в материале, существует уже много лет и сохраняется при любом правительстве.
Telegraph: Дикая природа в Чернобыле
The Guardian: Солнечная энергетика будет расти из Чернобыльской зоны
Материал о том, что китайские компании планируют потратить около $1 млрд на строительство гигантской солнечной фермы на территории Чернобыльской зоны. В тексте говорится, что выбор на эту территорию пал не случайно. Там дешевая земля, а обильный солнечный свет является прочной основой для проекта. Кроме того, оставшиеся линии электропередачи готовы к повторному использованию.
Журналист пишет, что в последнее время Чернобыльскую зону посещают все больше и больше людей. Тем более, после того, как АЭС была накрыта саркофагом и теперь исключены любые утечки радиации. Однако меры безопасности при строительстве солнечной фермы до конца не прописаны.
История Владимира Кривенчика, который вместе с женой живет на окраине Чернобыльской зоны отчуждения. Возрастающая популяция волков представляет угрозу для скота, поэтому местные фермеры платят охотникам, таким как Кривенчик, фиксированную плату около $80 за каждого убитого волка. Также он отдельно продает шкуры. Однако охотится он только зимой, когда волчья шкура становится более прочной. В остальное время работает охранником зернохранилища.
Согласно данным исследования, опубликованного в научном журнале Current Biology в 2015 году, численность волков в белорусской части Чернобыльской зоны более чем в семь раз выше, чем в незагрязненных районах.