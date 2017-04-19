Совет Европы включил «Новую газету» в список СМИ, подвергающихся наивысшей угрозе

Совет Европы (СЕ) включил российскую «Новую газету» в число СМИ, подвергающихся наивысшей угрозе, в связи с угрозами в адрес ее журналистов со стороны официальных лиц и представителей духовенства Чечни, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает пресс-служба СЕ, данное оповещение об угрозах наивысшего уровня размещено на сайте Платформы защиты и безопасности журналистов на основании "информации, полученной от партнерских организаций, включая Комитет защиты журналистов".

Между тем сегодня «Новая газета» сообщила, что в редакцию поступил конверт из Грозного без подробного обратного адреса на имя руководства газеты.Внутри него находился белый порошок. В связи с этим в здание издания прибыли оперативные службы МЧС и полиция.

Как известно, Платформа защиты и безопасности журналистов - это запущенный в 2014 году проект СЕ и крупнейших международных НПО, занимающихся вопросами свободы и безопасности СМИ. На этой онлайн-платформе Совет Европы размещает полученную от партнеров и проверенную информацию об угрозах СМИ, а также ответы властей (в случае их наличия) и информацию о том, была ли решена проблема.

Применительно к России было выпущено 30 оповещений. Ни на одно из них российские власти не ответили. По числу оповещений РФ занимает второе место, первое удерживает Турция (84).

Напомним, ранее редакция российской «Новой газеты» выразила обеспокоенность реакцией чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики на публикации о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, на их собрании была принята резолюция, второй пункт которой призывает к насилию: "Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".