Сотрудники Управления госохраны напали на съемочную группу «Схем»

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) вечером в пятницу, 15 сентября, совершили нападение на съемочную группу программы журналистских расследований «Схемы» возле одного из ресторанов в Конча-Заспе под Киевом.

Как сообщает «Радио Свобода», в заведении в это время находились президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и другие политики.

"Мы были в пяти метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора (Бориса Троценко. – ТК)", – рассказал журналист проекта Михаил Ткач. По его словам, при попытке съемочной группы вызвать полицию сотрудники управления снова на них напали.

Впоследствии полицию вызвала главный редактор «Схем» Наталья Седлецкая, прибывшая на место.

По информации журналистов, в ресторане праздновал свадьбу сын генерального прокурора Юрия Луценко Александр. Частное мероприятие с участием президента охранялось силами Управления госохраны. У места празднования также до двух часов ночи дежурили машины скорой помощи, реанимобиль и пожарные машины. Кроме того, журналисты заметили снайперов, охранявших вечеринку.

Два представителя УГО первый раз применили физическую силу к журналистам, когда те пытались снять момент выхода Порошенко из ресторана.

Позже в УГО сообщили о проведении служебного расследования в связи с инцидентом и временном отстранении от работы его участников. "В случае установления нарушений виновные будут наказаны", – заверили в Управлении. Кроме того, начальник УГО Валерий Гелетей извинился перед журналистами за действия своих подчиненных.

"Будем следить как за ходом служебного расследования УГО, так и за тем, как Нацполиция будет расследовать дело о препятствовании законной журналистской деятельности", – написала в своем Facebook Наталья Седлецкая.

Напомним, программа «Схемы» – совместный проект журналистских расследований «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший».

Фото: Facebook Натальи Седлецкой