ТЕЛЕКРИТИКА

Сотрудник Twitter в день увольнения забанил аккаунт Трампа

Общество

Вчера, 2 ноября, с Twitter исчез аккаунт президента США Дональда Трампа (@realdonaldtrump), который регулярно им пользуется, сообщает украинская служба BBC.

Зайдя вечером на страницу американского президента, пользователи увидели сообщение: "Извините, этой страницы не существует". Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен.

Руководство соцсети рассказало, что деактивировал учетную запись один из сотрудников компании, который работал в ней последний день. "Проведя расследование, мы установили, что это было сделано сотрудником Twitter со службы технической поддержки, который работал в компании последний день. Мы проводим полное внутреннее расследование", – сказали в компании, пообещав сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.

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Сам Трамп, у которого в Twitter около 41,7 млн подписчиков, произошедшее комментировать не стал.После восстановления аккаунта он опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

Напомним, президент США активно использует соцсети для политических заявлений, высказывания собственного мнения по различным вопросам и для нападок на своих политических оппонентови журналистов.

Фото: Flickr.com / Gage Skidmore

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