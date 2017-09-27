Сотрудник Twitter в день увольнения забанил аккаунт Трампа

Вчера, 2 ноября, с Twitter исчез аккаунт президента США Дональда Трампа (@realdonaldtrump), который регулярно им пользуется, сообщает украинская служба BBC.

Зайдя вечером на страницу американского президента, пользователи увидели сообщение: "Извините, этой страницы не существует". Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен.

Руководство соцсети рассказало, что деактивировал учетную запись один из сотрудников компании, который работал в ней последний день. "Проведя расследование, мы установили, что это было сделано сотрудником Twitter со службы технической поддержки, который работал в компании последний день. Мы проводим полное внутреннее расследование", – сказали в компании, пообещав сделать так, чтобы подобное больше не повторилось.