Собкор «Українського радіо» задержан в Беларуси

Белорусские правоохранители задержалисобственного корреспондента «Українського радіо» в этой стране Павла Шаройко. Об этом в своем Facebook сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

"От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в шпионаже", – написал он.