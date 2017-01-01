Собкор «Українського радіо» задержан в Беларуси

Белорусские правоохранители задержалисобственного корреспондента «Українського радіо» в этой стране Павла Шаройко. Об этом в своем Facebook сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.
"От официальных ответов на наш запрос посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в шпионаже", – написал он.
Как уточнил генеральный продюсер «Українського радіо» Дмитрий Хоркин, до этого журналист около двух недель не выходил на связь: "Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, без ответа оставались сообщения редакции, присланные по электронной почте и через другие интернет-средства коммуникации".
Фото: Facebook Павла Шаройко
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