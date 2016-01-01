СНБО принял Доктрину информационной безопасности страны

Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял Доктрины информационной безопасности страны, сообщается на сайте ведомства.

Документ разработан Министерством информполитики совместно с парламентским комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики.

Доктрина предусматривает внедрение эффективных мер по противодействию российской пропаганде на основе "неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа".

Кроме того, СНБО ввел санкции в отношении подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению РФ гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. А санкции, введенные ранее, продлены на год.

Напомним, в сентябре Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об информационной безопасности: