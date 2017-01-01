СМИ: В центре Киева неизвестные похитили журналистку

Вчера, 4 сентября, около 18:00 возле гостиницы «Днепр» в центре Киева неизвестные затолкали в автомобиль девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий, сообщает УНН.

По информации информагентства, двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку.Неизвестным пытались помешать прохожие, но им это не удалось.В сумке, которую девушка выбросила из окна авто, свидетели нашли удостоверение журналиста одного из онлайн-изданий.

Свидетели происшествия сразу же вызвали полицию, которая прибыла на вызов только через час.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила УНН, что ей ничего не известно по поводу возможного задержания журналистки сотрудниками спецслужбы.

Отметим, на данный момент официального подтверждения информации о похищении нет.

Фото: Berdpo.info